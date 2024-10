Bahnhöfe in Oberndorf und Horb

1 Ab 2026 soll abgehängt werden. Foto: Kästle

Bürger sind eingeladen, sich über die geplanten Einschränkungen zu informieren und gemeinsam gegen die Kappung der Bahnverbindung zu kämpfen.









Link kopiert



Zum zweiten Gäubahn-Aktionstag lädt die Pro Gäubahn am Freitag, 11. Oktober, von 15.40 bis 16.10 Uhr gemeinsam mit den Kreisverbänden Rottweil von Bündnis 90/Die Grünen und SPD zum Gäubahn-Aktionstag mit Jürgen Resch von der deutschen Umwelthilfe an den Bahnhof in Oberndorf ein.