Bahnhaltepunkt in Loßburg-Rodt: Bürgermeister Enderle macht seinem Ärger Luft

1 Am Bahnhaltepunkt Loßburg-Rodt halten derzeit kaum noch Züge. Der geplante Ausbau ist vorerst gestoppt. Foto: Christiane Frey

Nach Enderles Einschätzung ist Loßburg nun „für mindestens zwei Jahre abgehängt“. Züge halten kaum mehr am Bahnhaltepunkt Loßburg-Rodt, der eigentlich zum multimodalen Mobilitätsknoten werden sollte. Loßburg und Schenkenzell machen Druck.









Seit dem Fahrplanwechsel am 8. Dezember halten in Loßburg nur noch wenige Züge – wochentags nach 8.30 Uhr und vor 23 Uhr ausschließlich der Schülerzug um 12.26 Uhr. Für die seit diesem Termin eingesetzten neuen Züge auf der Kinzigtalstrecke ist der Einbau einer Weiche am Freudenstädter Hauptbahnhof erforderlich. Diese Baumaßnahme könne frühestens zum Jahresende 2026/2027 fertiggestellt werden, so die Deutsche Bahn (DB). Der Unmut in Loßburg über diese Entscheidung ist riesig.