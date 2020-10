Bahnbrücke für Hesse-Bahn Bauwerk wird bei Heumaden eingeschoben

Für den Einschub der Brücke, über die dereinst die Hermann Hesse-Bahn fahren soll, war ursprünglich die ganze Woche einkalkuliert. Doch es geht schneller voran als geplant, sagt Tobias Haußmann, Abteilungsleiter Zentrale Steuerung im Landratsamt Calw. Aller Voraussicht nach werde dieser Teil der Arbeiten entsprechend schon am Mittwochnachmittag abgeschlossen sein, vermutet er. Bislang ließe sich laut Haußmann aber noch nicht absehen, ob die Sperrung deshalb früher aufgehoben werden könnte als geplant. Bei dem Einschub handele es sich schließlich nur um einen Teil der Arbeiten.

Auf den Verkehr hat die Sperrung der Kreuzung bei Heumaden in Verbindung mit der der Bauknecht-Kreuzung massive Auswirkungen. Autofahrer müssen eine überörtliche Umleitung von Calw über Hirsau und Neuhengstett nach Althengstett und umgekehrt sowie aus Richtung der B 296 von Stammheim kommend über Gechingen nach Althengstett und umgekehrt fahren. Das ist unter anderem am Verkehrsaufkommen in Hirsau zu spüren, wie ein Mitarbeiter unserer Zeitung vermeldet. "Nicht nur zu den üblichen Stoßzeiten stauen sich aus Richtung Ottenbronn die Fahrzeuge", sagt dieser. Rund 300 Meter vor der Ortstafel Hirsau fing der Stau schon an. "Wer die Strecke befahren muss, tut gut daran, einige Minuten Reserve einzuplanen", so sein Urteil.

Regulärer Linienverkehr unterbrochen

Auch Passagiere des ÖPNV müssen sich diese Woche auf Änderungen einstellen. Der reguläre Linienverkehr zwischen Calw und Heumaden ist aufgrund der Sperrung in der Stuttgarter Straße unterbrochen. Dies betreffe laut Mitteilung der Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw (VGC) insbesondere den Stadtverkehr der Linie 630 sowie die Linie 670 sowohl auf dem Linienast über Ostelsheim als auch den Regiobus über Althengstett – Ostelsheim. Hierfür sei tagsüber ab dem ZOB Calw ein Zubringer nach Althengstett beziehungsweise Heumaden eingerichtet worden. Nähere Informationen zu dem geänderten Fahrplan gibt es auf der Homepage der VGC. Die Zeiten gelten voraussichtlich bis einschließlich Sonntag, 1. November. Ab Montag, 2. November, gelten laut Mitteilung die Fahrpläne wie zuvor – die Haltestelle "Bauknecht" könne weiter eingeschränkt bedient werden.