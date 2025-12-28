Bahnbetriebe Blumberg: Holzverladung als weiteres Standbein

Nicht nur die Sauschwänzlebahn sorgt für Bewegung. Die Bahnbetriebe erweitern ihr Geschäftsfeld. Seit September sorgt ein Holzverladegleis für stabile Erträge.
Mit innovativen Konzepten bleiben die Blumberger Bahnbetriebe auf der Erfolgsspur. Nicht nur die touristisch weit über die Region hinaus bekannte „Sauschwänzlebahn“ sorgt für Bewegung auf den Schienen: 2024 konnte das kommunale Bahnunternehmen erneut einen Gewinn von knapp 400 000 Euro verbuchen. Mit weiteren Ideen will Geschäftsführer Christian Brinkmann die Bahnbetriebe noch breiter aufstellen.