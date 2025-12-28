Bahnbetriebe Blumberg: Holzverladung als weiteres Standbein

Nicht nur die Sauschwänzlebahn sorgt für Bewegung. Die Bahnbetriebe erweitern ihr Geschäftsfeld. Seit September sorgt ein Holzverladegleis für stabile Erträge.

Mit innovativen Konzepten bleiben die Blumberger Bahnbetriebe auf der Erfolgsspur. Nicht nur die touristisch weit über die Region hinaus bekannte „Sauschwänzlebahn“ sorgt für Bewegung auf den Schienen: 2024 konnte das kommunale Bahnunternehmen erneut einen Gewinn von knapp 400 000 Euro verbuchen. Mit weiteren Ideen will Geschäftsführer Christian Brinkmann die Bahnbetriebe noch breiter aufstellen.

Ein entscheidender Schritt in diese Richtung ist das neu errichtete Holzverladegleis am Bahnhof Blumberg-Zollhaus. Seit Herbst 2025 läuft dort der Betrieb – und die Bilanz der ersten Monate liest sich vielversprechend. Rund 250 Lkw-Ladungen Holz wurden seit September auf die Schiene gebracht. Für Brinkmann ist das weit mehr als eine zusätzliche Einnahmequelle: „Mit der Nutzung unserer eigenen Trasse bis Immendingen schaffen wir ein stabiles Fundament für die Zukunft der Bahnbetriebe“.

Insgesamt wurden rund 400 000 Euro in die neue Infrastruktur investiert. Etwa die Hälfte der Summe stammt aus Landesfördermitteln, die im Rahmen des Programms zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors bereitgestellt wurden. Ziel sei es, so Brinkmann, einen Beitrag zur bundesweiten Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene zu leisten und gleichzeitig die vorhandene Infrastruktur in Blumberg sinnvoll zu nutzen.

„Wir haben ein bestehendes Gleis verlängert, das nun über eine Ladelänge von 250 Metern verfügt“, erklärt der Geschäftsführer. Damit könne ein halber Zug mit rund 500 Metern Länge und einer Kapazität von bis zu 1000 Tonnen Holz beladen werden.

Blumberg bietet eine Alternative

Die für die Zwischenlagerung benötigte Fläche zwischen Steppacher Weg und Verladegleis wurde entsprechend hergerichtet. Brinkmann sieht besonders im regionalen Bedarf große Chancen: „Das Einzugsgebiet reicht über den gesamten Südschwarzwald. Nachdem die Deutsche Bahn mehrere ihrer Holzladeplätze geschlossen hat, bietet Blumberg künftig eine stabile Alternative – mit großem Potenzial für die nächsten Jahrzehnte.“

Mit der Investition eines Holzverladegleises sieht der Geschäftsführer der Blumberger Bahnbetriebe, Christian Brinkmann, die Infrastruktur weiter gestärkt. Foto: Hans Herrmann

Neben dem wirtschaftlichen Nutzen spielt die ökologische Komponente für das Unternehmen und die Stadt eine zentrale Rolle. Jeder beladene Zug ersetzt rund 50 Lkw-Direktfahrten plus die jeweiligen Leerfahrten. Damit sinkt das Verkehrsaufkommen auf den Straßen deutlich – und die CO₂-Bilanz verbessert sich messbar. Die neu geschaffene Verladestelle steht somit nicht nur für wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch für nachhaltige Mobilität und regionale Wertschöpfung.

Stärkung der regionalen Wirtschaft

Auch Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Markus Keller bewertet die Erweiterung positiv: „Der neue Geschäftszweig ist eine wertvolle Ergänzung. Er stärkt nicht nur die Bahnbetriebe, sondern auch die regionale Wirtschaft.“

Gleichzeitig zeigt er Verständnis für die Kritik einiger Anwohner und Landwirte, die sich über die erhöhte Belastung des Steppacher Wegs beklagt haben. Keller betont: „Uns ist bewusst, dass es sich hier um eine Übergangslösung handelt. Wir arbeiten daran, im kommenden Jahr gemeinsam eine dauerhaft tragfähige Zufahrt zu schaffen, die der Bedeutung des Standortes gerecht wird.“

Insgesamt sieht Keller in der Bahnverladung einen wichtigen Schritt in Richtung einer klimafreundlicheren Logistik. „Das stärkt die nachhaltige Transportkette im gesamten südlichen Schwarzwald und unterstreicht die Zukunftsfähigkeit unseres Bahnstandortes“, verdeutlicht Keller.

Mit der Betriebsgenehmigung bis 31. Januar 2064 ist der langfristige Fortbestand gesichert. Für Geschäftsführer Brinkmann steht fest: „Die Verbindung aus Tradition, wirtschaftlicher Vernunft und umweltbewusstem Handeln macht unsere Bahn stark – heute und für die nächsten Generationen.“

Bahnbetriebe Blumberg

Im Eigentum der Stadt

Hinter den Erfolgen steht ein Unternehmen, das sich seit seiner Gründung im Juli 2013 konsequent weiterentwickelt hat. Die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG sind ein öffentlicher Eisenbahninfrastrukturbetreiber im Eigentum der Stadt Blumberg. Ursprüngliches Ziel war es, den Betrieb und Erhalt der historischen Sauschwänzlebahn dauerhaft zu sichern. Inzwischen ist das kommunale Bahnunternehmen weit mehr als eine touristische Institution: Mit der zusätzlichen Bewirtschaftung der Strecke Lauchringen–Hintschingen über 61,7 Kilometer hat sich der Zuständigkeitsbereich deutlich erweitert.