Bahnbaustelle in Eutingen

1 Zentimeter für Zentimeter brachten die Experten den 1200 Tonnen schweren Koloss als Bahnbrücke ein. Foto: Alexandra Feinler

Das 1200 Tonnen schwere Bahnbrückenstück in Eutingen Richtung Mühlen wurde am Sonntag eingefahren. Von einst fünf Meter lichte Weite hat die Bahnbrücke in Zukunft zehn Meter.









Einige Interessierte waren am Sonntagmorgen beim Friedhof und auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Mettweg unterwegs, um sich diese besondere Baustelle anzuschauen. Zentimeter für Zentimeter brachten die Arbeiter das vorgefertigte Bauwerk in das steil stehende Gelände ein.