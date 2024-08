Nah- und Fernverkehr: Brand in Kabelschacht - Bahnverkehr beeinträchtigt

Brand in Kabelschacht - Bahnverkehr beeinträchtigt

1 Der Halt Berlin-Spandau entfällt. Foto: Felix Hörhager/dpa

In einem Kabelschacht der Bahnanlagen in Berlin hat es gebrannt. Betroffen sind der Nah- und Fernverkehr. War es Vandalismus?









Berlin - Bei der Bahn kommt es wegen eines Brands in einem Kabelschacht in Berlin zu Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Berlin-Spandau, wie die Bahn mitteilte. Der Halt in Berlin-Spandau entfällt demnach. Fernverkehrszüge werden über den nördlichen Außenring nach Berlin-Gesundbrunnen und zum Hauptbahnhof umgeleitet.