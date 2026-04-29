Eine beschädigte Weiche bremst ICE- und IC-Züge aus: Reisende zwischen Ruhrgebiet und Berlin müssen mit deutlich längeren Fahrzeiten rechnen. Mehrere Bahnhöfe werden nicht angefahren.
Minden - Ein aus den Gleisen gesprungener Güterzug sorgt für massive Behinderungen im Fernverkehr der Bahn zwischen dem Ruhrgebiet und Hannover. ICE- und IC-Verbindungen etwa von Düsseldorf über Hannover nach Berlin müssen laut Bahn weiträumig umgeleitet werden. Dadurch seien die Züge etwa eine Stunde länger unterwegs. Außerdem könnten Fernzüge durch die Umleitung nicht in Minden, Herford, Bielefeld und Gütersloh halten.