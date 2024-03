1 Auf der Baustelle des Brennerbasistunnels ist es zu einem tödlcihen Unfall gekommen. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Der neue Brennenbasistunnel soll den Güter- und Reiseverkehr zwischen München und Verona erleichtern. Jetzt ist es auf der Baustelle zu einem tödlichen Unfall gekommen.









Innsbruck - Auf einer Baustelle des Brennerbasistunnels ist ein Techniker aus Oberbayern bei einem Zugunfall getötet worden. Wie die österreichische Polizei am Freitag mitteilte, war der 57-Jährige am Vortag in einem Bauabschnitt im Gebiet von Innsbruck mit Vermessungsarbeiten beschäftigt. Gleichzeitig fuhr ein Transportzug im Haupttunnel und erfasste den Mann. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunfallten feststellen.