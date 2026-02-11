Bahn-Tragödie im Urlaubsland: Spanien kündigt nach tödlichen Zugunfällen Maßnahmen an

Zwei schwere Zugunglücke in Spanien hallen drei Wochen später nach. Die Opposition fordert erneut den Rücktritt von Regierungschef Sánchez. Dieser kündigt Maßnahmen für mehr Bahnsicherheit an.
Madrid - Gut drei Wochen nach dem verheerenden Zugunglück mit 46 Todesopfern hat Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Bahnverkehr angekündigt. Das spanische Bahnsystem sei zwar nicht perfekt, aber "das zuverlässigste" der EU und "eines der besten der Welt", betonte Sánchez im Parlament in Madrid.