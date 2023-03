1 Wer wie hier an den Balinger Bahnhof gekommen ist, musste feststellen: Die Bahnsteige sind verwaist, zumal die meisten Fahrgäste frühzeitig auf alternative Verkehrsmittel umgestiegen waren. Foto: Gotthard

Betroffen waren die Verbindungen zwischen Hechingen und Albstadt. Zahlreiche Fahrgäste stiegen frühzeitig auf Taxis, Busse und das eigene Auto um. Hinzu kommt: Unter anderem Berufsschüler blieben dem Unterricht fern.









Die Gewerkschaften rufen zum Streik auf und Deutschland liegt lahm: Die Bahn stellte ihren Fernverkehr ein, und regionale Verbindungen waren betroffen.

Vor Ort am Montagvormittag berichtet Taxifahrer Hans Kurz von einem einzigen Fahrgast, den er im Morgengrauen von Haigerloch nach Balingen zur Arbeit brachte. Kurz: „Der Mann hatte sich gewundert, wo sein Bus bleibt“, sagt der Taxifahrer. „Der hatte vom Streik nichts mitbekommen.“

Die meisten anderen Fahrgäste wussten schon früher, was drohte: „Alles ist wie immer, wir haben nicht mehr Fahrten als an anderen Tagen“, sagt Kurz, der mit seinen Taxler-Kollegen regelmäßig vor dem Balinger Bahnhof steht.

„Der Bahnhof istkomplett tot“

Gähnende Leere herrscht währenddessen am Bahnsteig. Jeder Zug, der laut Fahrplan fahren sollte, wurde per Lautsprecher angekündigt als: „Fällt aus, der Grund dafür ist ein Streik, wir bitten um Verständnis.“ Fahrdienstleiter Dennis Schneider war seit fünf Uhr im Dienst. Immerhin: Beschwert habe sich kein einziger Fahrgast. Ein, zwei Leute hätten sich doch dorthin verirrt. „Der Bahnhof ist komplett tot“, fasst Schneider zusammen.

Die SWEG, die die Hohenzollernbahn betreibt, teilt derweil mit: „Wir werden heute nicht direkt bestreikt, da sich der gemeinsame Streikaufruf von Verdi und EVG an die Beschäftigten von Bund und Kommunen sowie an die Beschäftigten von Gesellschaften der Deutschen Bahn AG richtet.“ Dennoch kommt es zwischen Hechingen und Albstadt zu Zugausfällen, weil viele Fahrdienstleiter in den Stellwerken die Arbeit niederlegten, teilt die SWEG unserer Redaktion mit. Und weiter: „Wenn die Infrastruktur der DB Netz AG bestreikt wird, können darauf keine Züge fahren, egal von welchem Unternehmen.“

„Sehr ärgerlich“ sei, dass die SWEG in die Tarifauseinandersetzung zwischen Deutscher Bahn und Gewerkschaften hineingezogen und „quasi in Geiselhaft genommen wird“. Notwendig seien klarere Regelungen, damit andere Eisenbahnverkehrsunternehmen, die nichts mit der DB-internen Tarifauseinandersetzung zu tun haben, vom Streik nicht betroffen seien.

Wirklich verlässlich fuhren die SWEG-Züge am Montag nur zwischen Landesbahnhof Hechingen und Hanfertal. Von Hanfertal bis Sigmaringen war ein Busnotverkehr eingerichtet. Wer dagegen auf der Strecke von Hechingen nach Albstadt unterwegs sein wollte, brauchte Glück, denn teils fielen Züge aus, teils fuhren sie.

Naturgemäß waren von den Streikfolgen auch die Berufsschüler betroffen, weil die Berufsschulen ein besonders großes Einzugsgebiet haben. Stefan Maier, Konrektor der Albstädter Walther-Groz-Schule, schätzt die Zahl der Schüler, die dem Unterricht am Montag fernblieben, auf etwa 250; das ist ungefähr ein Viertel der gesamten Schülerzahl. Nicht dass an anderen Montagen alle tausend da wären; irgendjemand sei immer krank, und wenn Praktika auf dem Stundenplan stünden, könne die Zahl der Abwesenden schon mal im höheren zweistelligen Bereich liegen. Aber 250 sei außergewöhnlich und nur durch den Streik zu erklären – wobei die Entschuldigungen erst in einigen Tagen vorliegen würden.

Auch Weiterbildungsträger wie die DAA in Albstadt und Balingen haben vergleichsweise viele Zugreisende unter ihren Kunden. In den Kursen für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen in Balingen blieben am Montagmorgen die meisten Stühle leer, bei den Deutschkursen in Albstadt hielten sich die Fehlzahlen eher in Grenzen – die Kursteilnehmer wohnen zu einem guten Teil in Ebingen, wo die Kurse stattfinden. Die Altenpflegeschule der DAA, deren Schüler zum Teil aus weiter entfernten Kreisgemeinden kommen, verbuchte merkliche Ausfälle – die einen kamen gar nicht, die anderen mit Verspätung.

Zugverspätungen auch am Dienstag möglich

Am Dienstag kann es aufgrund des Streiks noch zu Nachwehen mit Zugverspätungen kommen. Am Schluss bleibt die Erkenntnis: Ohne das Privatauto geht im Zweifelsfall nach wie vor nichts, Verkehrswende hin oder her.