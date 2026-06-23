Bahn steht still: Was über den eingestellten Bahnverkehr bekannt ist

Am späten Abend stehen die Bahnen in ganz Deutschland plötzlich still. Was bislang zu dem Vorfall bekannt ist - und was nicht.

Berlin - Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt.

Was wir wissen:

Ursache: Die Bahn nennt als Ursache eine Funkstörung. Betroffen ist der digitale Bahnfunk GSMR. Weitere Details nennt die Bahn zunächst nicht.

Was macht die Bahn? "Unsere Techniker sind mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben", sagte ein Sprecher.

Folgen: Vorläufig werden alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten.

Was wir nicht wissen:

Wie lange dauert die Störung?

Was bedeutet die Störung des digitalen Bahnfunks?

Inwieweit ist das Ausland von der Störung betroffen?

Wann läuft der Bahnverkehr wieder normal?

Gibt es Folgeschäden oder weitere technische Probleme?

Kann ein Anschlag ausgeschlossen werden?