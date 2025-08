Bahn sorgt für Verwirrung: S 5 verkehrt regulär

1 Zwei gegensätzliche Aushänge der Bahn sorgen derzeit für Verwirrung: Links ein Ersatzverkehr für die S 5 – rechts der Hinweis, dass die S 5 regulär fährt. Foto: Tim Nagengast Zwei gegensätzliche Fahrplanauskünfte an den Bahnhöfen zur S 5 sorgen bei den Reisenden für Verwirrung. Wir klären auf.







Link kopiert



„Ja, was gilt denn nun?“ wird sich so mancher Bahnreisender in den vergangenen Tagen entlang der Strecke der S 5 gedacht haben. Die S 5 fährt von Steinen über Lörrach nach Weil und zurück, an Sonn- und Feiertagen auch bis Zell. In den vergangenen Tagen hingen nun an jeder Haltestelle der Strecke gegensätzliche Fahrplaninfos: Zum einen ein Fahrplan mit Schienenersatzverkehr mit Bussen für die S 5, direkt daneben ein großer roter Aufkleber mit der Aufschrift: „Die S 5 fährt regulär.“