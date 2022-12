Enterokokken-Alarm Wann gibt es Entwarnung beim Balinger Trinkwasser?

Das Trinkwasser in Balingen und einigen Stadtteilen ist, wie das Gesundheitsamt am Donnerstag meldete, mit dem Bakterium verschmutzt. Woher kommen diese Keime? Was wird getan, um das Wasser wieder sauber zu bekommen, und welche Krankheiten lösen Enterokokken aus?