3 Die Pendlerparkplätze rechts vor dem Bahnhofsgebäude sollen weg. Hier ist eine Rampe geplant für eine Unterführung der Regionalstadtbahn. Foto: Hopp

Die geplante Regionalstadtbahn Neckar-Alb. Horb droht dadurch nicht nur der Verlust der Gäubahn-Verbindung ab 2025. Jetzt sind auch die Pendler-Parkplätze am Bahnhof Eyach in Gefahr. Trotz schnelleren Zügen bleibt die Fahrzeit gleich.















Horb/Starzach - Rottenburg, Tübingen, Bieringen. Alle können sich freuen. Mit der geplanten Regionalstadtbahn bekommen sie neue Haltepunkte, teilweise einen 15-Minuten-Takt in die Landkreis-Metropole.

Horb und Starzach werden wohl in die Röhre gucken. Nicht nur, weil die benachbarte Region darauf drängt, dass die Gäubahn ab 2025 über Tübingen umgeleitet wird. Im Starzacher Gemeinderat präsentierten die Verantwortlichen des Landkreis Tübingen Details der Vorplanung.

Krass: Zwar wird der Bahnhof Eyach – beliebter Pendlerbahnhof auch für Horber – endlich umgebaut. So dass der Lokführer keine Kette mehr ziehen muss, damit kein Kulturbahn-Fahrgast vor den Zug am Bahnhof Eyach aus Richtung Tübingen läuft. Aber: Der Experte schlägt eine Rampe vor, damit man die Gleise an den vorderen Parkplätzen und dem Bus-Wendeplatz unterqueren kann. Gesamtlänge: 80 bis 90 Meter. Ist wartungsärmer als ein Fahrstuhl.

Pendler-Parkplätze am Bahnhof Eyach verschwinden

Dennis Mühleisen vom Zweckverband der Regionalbahn: "Alle Parkplätze, die wir wegnehmen müssen, werden wir nicht wieder herstellen. Ein Parkhaus in Eyach werden wir nicht bauen." Ziel der Regionalstadtbahn sei, die Individualmobilität durch den Schienenverkehr zu ersetzen. Die beliebten Pendler-Parkplätze in Eyach – hier gab es jahrelang Stress, weil es zu wenig gab.

Starzachs Bürgermeister Thomas Noé: "Die Horber müssen dann gucken: Gibt es geeignete Bus-Bahn-Verbindungen als Alternative?" Er werde sich dafür einsetzen, dass es bessere Öffi-Verbindungen zum Bahnhof Eyach gibt.

Horb-Tübingen - so lahm wie mit dem Triebwagen!

Mühleisen: "Die modernen Fahrzeuge können schneller beschleunigen und abbremsen. Doch wir haben mehr Halte, nehmen auf Starzacher Gebiet Sulzau und Börstingen dazu. So werden wir die bisherige Fahrzeit zwischen Horb und Tübingen aufrecht erhalten können!"

Wie läuft das mit dem Halbstunden-Takt?

Der ist auf der neuen Regionalstadtbahn nur bis "Milchkanne" Bieringen vorgesehen. Mühleisen: "Wir wissen, Eyach ist ein großer Bahnhof. Seien sie versichert, wir denken solche Angebotssteigerungen mit. Wir hoffen, dass die Fahrgastnachfrage so gut ist, dass der Halbstundentakt bis Eyach gar nicht mehr diskutiert werden muss." Allerdings: Das Land müsse diese Züge dann auch bestellen.

Was sagt das Horber Rathaus zu den Plänen?

Die Rathaussprecherin: "Die Planung im Rahmen des Projektes ›Regionalstadtbahn Neckar-Alb‹ das Schienenverkehrsangebot rund um die Zentren Tübingen und Reutlingen auszubauen, wird von der Stadt Horb ausdrücklich begrüßt. Wir waren als Stadt in frühe Vorplanungen Anfang der 2000er Jahre eingebunden. Aus den Vorplanungen wurde deutlich, dass der Abschnitt Horb-Rottenburg vergleichsweise – also zum Beispiel im Vergleich zu einer Stadtbahnstammstrecke in Tübingen – schwach frequentiert sein wird. Dennoch erscheint ein Ausbau der Gesamtstrecke Horb-Tübingen unabdingbar. Dies umfasst neben dem barrierefreien Ausbau der Haltepunkte auch die Elektrifizierung der Strecke.

Keine Chance auf Halbstundentakt Horb-Tübingen?

Die Rathaussprecherin: "Wir gehen aktuell von einem Ein-Stunden-Takt aus, der in der Hauptverkehrszeit (Berufsverkehr) verstärkt werden könnte. Spätere Verbesserungen sind nicht ausgeschlossen. Das Konzept ist aus Sicht der Stadt zunächst angemessen, zumal es ja durch den ablehnenden Bürgerentscheid zur Stammstrecke in Tübingen ohnehin zu keiner vollständigen Umsetzung des Konzeptes kommen wird."