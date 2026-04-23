Bahn meldet Störung Keine Zugfahrten von und nach Tübingen Hauptbahnhof Julia Gern 23.04.2026 - 21:05 Uhr 1 Der Bahnverkehr ist eingeschränkt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa Zugreisende aufgepasst: Die Deutsche Bahn meldet eine Störung am Hauptbahnhof Tübingen. Link kopiert Am Donnerstagabend gibt es Störungen im Zugverkehr. Der Großraum Tübingen Hauptbahnhof ist laut Bahn im Moment beeinträchtigt. „Über die Dauer der Störung liegen uns noch keine Informationen vor. Der Grund ist ein defektes Stellwerk“, teilt die Bahn mit. Aktuell (Stand 21:05 Uhr) sind keine Zugfahrten von und nach Tübingen Hauptbahnhof möglich. Züge fahren nicht: Ersatzverkehr wird eingerichtet Die Bahn arbeitet an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs per Bus, wartet nach eigenen Angaben „noch auf die Bestätigung unserer Partner“. Unsere Empfehlung für Sie Mobilität Verkehrs-Umfrage: Über ein Drittel meidet Züge wegen Pannen Alljährlich lässt die HUK Coburg abfragen, welche Verkehrsmittel die deutsche Bevölkerung bevorzugt. Die neue Ausgabe offenbart vor allem den Vertrauensverlust der Bahn. Betroffen sind demnach die Linien: RE 6 von Stuttgart über Tübingen, Hechingen, Balingen, Albstadt, Sigmaringen, Aulendorf /Rottenburg; RB 63 Herrenberg/Bad Urach; RB 74 Pforzheim – Horb – Tübingen