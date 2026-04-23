Bahn meldet Störung: Keine Zugfahrten von und nach Tübingen Hauptbahnhof

Zugreisende aufgepasst: Die Deutsche Bahn meldet eine Störung am Hauptbahnhof Tübingen.

Am Donnerstagabend gibt es Störungen im Zugverkehr. Der Großraum Tübingen Hauptbahnhof ist laut Bahn im Moment beeinträchtigt.

„Über die Dauer der Störung liegen uns noch keine Informationen vor. Der Grund ist ein defektes Stellwerk“, teilt die Bahn mit.

Aktuell (Stand 21:05 Uhr) sind keine Zugfahrten von und nach Tübingen Hauptbahnhof möglich.

Züge fahren nicht: Ersatzverkehr wird eingerichtet

Die Bahn arbeitet an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs per Bus, wartet nach eigenen Angaben „noch auf die Bestätigung unserer Partner“.

Betroffen sind demnach die Linien: RE 6 von Stuttgart über Tübingen, Hechingen, Balingen, Albstadt, Sigmaringen, Aulendorf /Rottenburg; RB 63 Herrenberg/Bad Urach; RB 74 Pforzheim – Horb – Tübingen