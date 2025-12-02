Bahn Kreis Calw: Ideen für eine Zugverbindung bis Stuttgart

Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss des Kreises Calw diskutiert die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie. Der Ausschuss favorisiert andere Lösungen als die Magnetschwebebahn.
Nach vielen Jahren verbindet die Hermann-Hesse-Bahn ab Ende Januar Calw und Weil der Stadt mit dem Zug. Die große Kreisstadt ist damit per Schiene an die Region Stuttgart und das dortige S-Bahn-Netz angeschlossen. Solche Ideen gibt es auch in Nagold. In der Vergangenheit wurden viele Optionen diskutiert. Die Landkreise Calw und Böblingen haben mit dem baden-württembergischen Verkehrsministerium eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Zwischenergebnisse diskutierte nun der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss.