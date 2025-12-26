800 Millionen Euro für neue Gleise, Brücken und Bahnhöfe – und monatelanger Stillstand auf einer der wichtigsten Strecken in NRW. Nun bereitet die Bahn alles vor. Das hat Folgen für Reisende.
Köln/Wuppertal - Die Bahn sperrt für eine Woche die stark befahrene Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen. Von Freitagabend (26.12./21.00 Uhr) bis zum 2. Januar fahren auf dem 65 Kilometer langen Abschnitt keine Züge. Reisende in der Region müssen auf Busse umsteigen, Fernzüge werden weiträumig umgeleitet. Die Bahn will die Woche nutzen, um die große Generalsanierung im kommenden Jahr vorzubereiten.