Bahn: Wann wird die Bahn pünktlicher? Netzzustand weiter kritisch

Der Netzzustandsbericht gibt jedes Jahr Aufschluss darüber, wie es um die Schieneninfrastruktur in Deutschland bestellt ist. 2025 wurde es zumindest nicht schlimmer - doch das hatte einen hohen Preis.
Berlin - Kaum ist eine Weichenstörung repariert, schon geht woanders in Deutschland wieder was kaputt. So fühlt es sich für viele Fahrgäste der Deutschen Bahn derzeit an, wenn sie mit dem Zug unterwegs sind - und vermutlich ist das auch das Gefühl vieler Mitarbeiter und Managerinnen des bundeseigenen Konzerns. Denn 26.000 Baustellen für rund 19,9 Milliarden Euro haben vergangenes Jahr gerade mal dafür gereicht, dass das marode Netz nicht noch weiter verfällt.