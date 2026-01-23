Bahn in Schenkenzell: Schienenersatzverkehr bis 2028 – das sind die Gründe

Der Weichenbau am Hauptbahnhof Freudenstadt verzögert sich: Für Schenkenzell bedeutet das ein weiteres Jahr mit weniger Zughalten und Schienenersatzverkehr.
Bei der medienwirksamen Weichenbaumaßnahme am Hauptbahnhof Freudenstadt gibt es für die Gemeinden Schenkenzell und Loßburg eine gute und eine schlechte Nachricht. Zunächst die schlechte: Die Bauarbeiten beginnen erst im kommenden Jahr. Damit verlängert sich die für Schenkenzell unbefriedigende Situation mit reduzierten Zughalten und Schienenersatzverkehr mit Bussen um ein weiteres Jahr bis Anfang 2028.