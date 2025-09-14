Bahn-Chaos: Deutsche Bahn kürzt im Fernverkehr

Die Deutsche Bahn will die defizitäre ICE-Sparte mit drastischen Einschnitten zu Lasten der Reisenden sanieren. Das trifft auch den Südwesten.
Es ist eine gute Nachricht für Reisende: Ein neuer ICE-Sprinter der Deutschen Bahn AG soll Berlin und Stuttgart schon bald in der Rekordzeit von nur noch 4:45 Stunden verbinden. Die Kehrseite: In der Branche wird befürchtet, dass der verlustreiche Staatskonzern seine defizitäre Fernzug-Sparte mit drastischen Einschnitten zu Lasten der Reisenden sanieren will. Noch höhere Preise, ausgedünnte Fahrpläne in der Fläche, eine kleinere Zugflotte als geplant, Sparkurs auch beim Personal. So lauten die Maßnahmen, die nicht nur Fahrgastverbände und Gewerkschaften alarmieren.