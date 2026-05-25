Steigende Fahrgastzahlen treffen im Bahn-Regionalverkehr auf marode Strecken und überlastete Verkehrsknoten. Der neue Chef von DB Regio sieht intern bereits Fortschritte - und setzt hohe Ziele.
Berlin - Die Deutsche Bahn will im Regionalverkehr wieder eine Pünktlichkeitsquote von mehr als 90 Prozent erreichen - einen genauen Zeitplan gibt es dafür aber nicht. "Die Herausforderung ist, den Abwärtstrend schnell zu stoppen. Da müssen wir gemeinsam im Systemverbund neue Lösungen finden", sagte der Chef der DB-Regionalverkehrstochter, Harmen van Zijderveld, der Deutschen Presse-Agentur.