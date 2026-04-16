Bahlinger SC gegen FC 08 Villingen: SC Lahr bewirbt sich als Ausrichter für das südbadische Pokalfinale

Im Pokal-Halbfinale war für den SC Lahr am Mittwoch Schluss. Der Verein hat sich nun jedoch um die Ausrichtung des Finals beworben. Ebenfalls im Rennen: Der Offenburger FV.
Den zweiten Pokalfinaleinzug der Vereinsgeschichte hat der SC Lahr am Mittwochabend knapp verpasst. Mit 0:1 musste sich der Verbandsligist dem Favoriten Bahlinger SC geschlagen geben. Der Noch-Regionalligist steht damit zum zweiten Mal hintereinander im Endspiel des SBFV-Pokals. Dort trifft der Titelverteidiger vom Kaiserstuhl auf den Rekordsieger FC 08 Villingen.