1 Jubelnde Bahlinger, enttäuschte Nullachter – so sah bisher in den Südbaden-Derbys in dieser Saison aus. Foto: Marc Eich Ibrahima Diakité hat nicht nur die Bahlinger Liga-Aufholjagd beim 2:0-Hinspielsieg eingeleitet, sondern der Ex-Nullachter war auch maßgeblich am Pokal-Aus des FC 08 beteiligt.







Zwei Derbys, drei Tore: Diakité ist also in dieser Saison der 08-Schreck. „Folgt nun am Samstag (14 Uhr, wir streamen live) der dritte Streich?