Baggersee in Hirschau: So könnte er nach einer Neugestaltung aussehen

Ein Strandbad mit Liegebereich und Café am Hirschauer Baggersee? Was traumhaft klingt, haben Studierende der Hochschule Rottenburg in einem Entwurf verwirklicht.
Studierende des vierten Semesters im Studiengang Nachhaltiges Regionalmanagement an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg haben sich im zurückliegenden Sommersemester mit einer Verbesserung der Attraktivität des Baggersees im Tübinger Stadtteil Hirschau beschäftigt. Thomas Gottschalk, Professor für Naturraum- und Regionalentwicklung, stellte dem Jahrgang die Aufgabe, einen geeigneten Standort für ein Strandbad zu finden, der sowohl den naturschutzfachlichen Anforderungen genüge trägt als auch attraktiv für Badegäste ist. Das neue Strandbad soll sowohl einen Liegebereich mit Sandstrand, ein Strandcafé mit Terrasse als auch genügend Fahrradabstellplätze und Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung beinhalten.