4 Ein Bild der Zerstörung, das der Baggerfahrer hinterlässt. Foto: Müller

Feuerwehr und Polizei rückten am späten Mittwochnachmittag aus – doch nicht zu einem Brand. Ein Baggerfahrer hat in Blumberg sechs Balkone an einem Neubau zerstört.

Blumberg - Eines der Videos von dem Vorfall verbreitete sich in Windeseile in Blumberg und Umgebung. Zu sehen ist wie ein Baggerfahrer mit der Schaufel am langen Ausleger Balkone an einem relativ neu aussehenden Haus demoliert.

Mit der Schaufel Fenster und Balkone eingeschlagen

Sieht es im ersten Moment noch wie ein Unglück aus, wird man nach ein paar Sekunden eines Besseren belehrt. Mit seiner Schaufel schlägt der Fahrer offensichtlich gezielt mehrere Fenster ein, bevor er das schwere Gerät in Bewegung setzt und sich die nächsten beiden Balkone vornimmt.

Polizei bestätigt Vorfall

Die Polizei, bestätigt den Vorfall am Abend, will aber zu diesem Zeitpunkt noch keine Einzelheiten zu der Tat oder zum Hergang der Vorfälle sagen, da noch ermittelt wird. Die Feuerwehr wurde alarmiert, da es nach Gas roch und bei der Zerstörung wahrscheinlich eine Gasleitung in Mitleidenschaft gezogen wurde.