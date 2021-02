Bagger in Villingen rücken wieder an

1 In der Brunnenstraße rücken bald die Bagger an. Foto: Eich

Die Winterpause ist beendet: Die Baustelle in der Brunnenstraße, Rosengasse und Umgebung wird ab Montag, 22. Februar, fortgesetzt.

VS-Villingen - Aufgrund der momentanen Wetterlage können die Arbeiten in der Villinger ­Rosengasse wiederaufgenommen werden. Mit der Einrichtung der Baustelle werde am Montag, 22. Februar, begonnen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Rosengasse zwischen Thomasgasse und Brunnenstraße sowie die komplette Brunnenstraße werden für den Baubetrieb gesperrt. In der Brunnenstraße werden die Verkehrsflächen abgeräumt, dort wird mit den Kanalarbeiten und dem Bau von Versorgungsleitungen begonnen. Der Zugang zu den Gebäuden im gesperrten Bereich sei gewährleistet, so die Stadt. Parallel dazu erfolgen in der Bogengasse als Fußweg zwischen der Rosengasse und Färberstraße die Kanalarbeiten. Für Fußgänger sei dieser Bereich gesperrt. Die Anlieger werden durch die ausführende Firma Gross über detaillierte Abläufe vor Ort informiert. Aufgrund des frühen Baubeginns könne es witterungsbedingt kurzfristig zu Behinderungen und zum Einstellen der Arbeiten kommen. Mit Einschränkungen im Baustellenbereich sei zu rechnen, so die Stadtverwaltung.