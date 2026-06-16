Bagger in der MS Technologie-Arena: Maroder Zustand – Stadt baut Fußballstadion des FC 08 Villingen zurück

6800 Fans sahen vor gut zwei Jahren das DFB-Pokal-Spiel des 1. FC Heidenheim beim FC 08. Viele Anhänger standen dabei im Gästeblock unterhalb der Videowall. Das ist nun Vergangenheit.

Während die Spieler in der Sommerpause sind, wird in der MS Technologie-Arena Mitte Juni gearbeitet. Ein Bagger ist angerückt. Die Stufen im Bereich der Videowall sind schon nicht mehr zu sehen. Dort, wo bisher Zuschauer vor allem bei großen DFB-Pokal-Spielen die Mannschaften anfeuerten, soll eine Grünfläche entstehen. Besucher sind dort nicht mehr vorgesehen, das Stadion der Nullachter wird zurückgebaut.

8300 Zuschauer Bisher durften genau 4999 Fußballfans in die Arena. Doch mit einer Ausnahmegenehmigung und unter Auflagen konnte die Kapazität in den vergangenen Jahren auf bis zu 9000 Zuschauer erhöht werden. So verfolgten vor knapp zwei Jahren eben 6800 Fans die 0:4-Niederlage des FC 08 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Heidenheim. Sogar jeweils 8300 Besucher lockten die Cup-Spiele gegen Fortuna Düsseldorf (2019) und den FC St. Pauli (2009) in den Friedengrund.

Im Jahr 2009 verfolgten 8300 Zuschauer das DFB-Pokal-Spiel der Nullachter gegen den FC St. Pauli. Im damaligen Block der Hamburger wurden nun schon die Stufen entfernt. Foto: Michael Kienzler

Das Statement der Stadt VS

„Die Tribüne, die bereits seit längerer Zeit gesperrt war, befand sich in einem maroden Zustand und musste daher zurückgebaut werden. Die Maßnahme wurde im Vorfeld eng mit dem Verein abgestimmt. Der freigewordene Bereich wird nun angeböscht und neu mit Rasen eingesät. Die Wartungszufahrt bleibt erhalten. Für die Besucherinnen und Besucher der Anlage ergeben sich durch den Rückbau keine Veränderungen“, teilt Patrick Ganter von der Abteilung Kommunikation und Bürgerbeteiligung der Stadt Villingen-Schwenningen auf unsere Anfrage mit.

Das Statement des FC 08 Villingen

Und wie sieht der südbadische Rekordpokalsieger die Baumaßnahmen? „Der FC 08 Villingen bedauert, dass die Stehtribüne unterhalb der Videowall abgetragen werden musste, versteht aber die baulichen Notwendigkeiten auf Seiten der Stadt als Träger und Eigentümer der MS Technologie-Arena. Uns als Traditionsverein war es wichtig, dass auch nach dem Rückbau der Tribüne der Stadioncharakter insgesamt erhalten bleibt. Dies ist durch die beiden imposanten Geraden immer noch gegeben. Und durch den Wall unterhalb der Videowall bleibt der geschlossene Eindruck der Anlage insgesamt erhalten. An den normalen Spieltagen wurde die Stehtribüne unterhalb der Videowall nicht mehr benutzt, war zuletzt auch aufgrund ihres Zustandes gesperrt. Einzig und allein an DFB-Pokal-Spieltagen war sie im Einsatz. Sollte mal wieder ein DFB-Pokal-Spiel in Villingen stattfinden, muss man gemeinsam mit der Stadt nach einer guten Lösung für eine ordentliche Zuschauerkapazität suchen. Für den Oberliga-Alltag ist die MS Technologie-Arena in der jetzigen Form hervorragend und erfüllt sämtliche Kriterien von Amateur-Spitzenfußball mit schöner Stadionatmosphäre. Was weitere mögliche Umbaumaßnahmen und Erneuerungen in der MS Technologie-Arena anbelangt, bleiben wir mit der Stadt im engen Austausch.“ Dies schreibt 08-Pressesprecher Alexander Rieckhoff.

Delay Sports

Damit ist auch klar, dass im Vorbereitungsspiel (wohl am letzten Juli-Wochenende) gegen die bei vor allem jungen Fußball-Fans extrem populäre Berliner Delay Sports-Mannschaft keine Zuschauer mehr auf der Stehtribüne unterhalb der Videowall zugelassen sind. Beim Gastspiel des von den Influencern und Streamern Elias Nerlich und Sidney Friede gegründeten Klubs wird die MS Technologie-Arena wohl sehr gut gefüllt sein. Den Berlinern, gerade in die Landesliga aufgestiegen, folgen Millionen Fans in den Sozialen Medien.