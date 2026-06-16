Bagger in der MS Technologie-Arena: Maroder Zustand – Stadt baut Fußballstadion des FC 08 Villingen zurück

6800 Fans sahen vor gut zwei Jahren das DFB-Pokal-Spiel des 1. FC Heidenheim beim FC 08. Viele Anhänger standen dabei im Gästeblock unterhalb der Videowall. Das ist nun Vergangenheit.
Während die Spieler in der Sommerpause sind, wird in der MS Technologie-Arena Mitte Juni gearbeitet. Ein Bagger ist angerückt. Die Stufen im Bereich der Videowall sind schon nicht mehr zu sehen. Dort, wo bisher Zuschauer vor allem bei großen DFB-Pokal-Spielen die Mannschaften anfeuerten, soll eine Grünfläche entstehen. Besucher sind dort nicht mehr vorgesehen, das Stadion der Nullachter wird zurückgebaut.