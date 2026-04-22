Bagger bei Forbach abgestürzt: Jetzt werden an der Unfallstelle schwere Maschinen eingesetzt

Nachdem ein Bagger bei Arbeiten an der Murgtalbahn abgestürzt ist, laufen die Bergungsarbeiten auf Hochtouren. Wichtig dabei: zu verhindern, dass Hydrauliköl in die Murg gelangt.
Wo vor Kurzem noch ein dichter Wald den Forstweg vom Murgufer trennte, führt nun eine breite Schneise hinab zum Fluss. Auf der anderen Seite des felsigen Wasserlaufs ist eine geländegängige Baumaschine – ein sogenannter Schreitbagger – im Einsatz. Einige Meter weiter liegt der Bagger, der in der Nacht auf Montag bei Vegetationsarbeiten an der Murgtalbahn rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt war.