Bäume und Trinkbrunnen: Am Schramberger Rathausplatz wird es gemütlicher

Am Schramberger Rathausplatz wird es gemütlicher

1 Ein Ort der Erholung soll der seitliche Rathausplatz künftig werden. Der AUT will hier nun Bäume anpflanzen, ein Nebelfeld und Trinkbrunnen sowie eine Spielinsel unterbringen. Foto: Faktorgrün

Die Stadt Schramberg will den seitlichen Rathausplatz zu einem Ort der Erholung mit Bäumen, einem Trinkbrunnen und Nebelfeld sowie einer Spielinsel umbauen und einigte sich auf einen von zwei vorliegenden Entwürfen.









Link kopiert



Stadtplaner Joschka Joos stellte zwei vom Planungsbüro Faktorgrün in Rottweil erstellte Entwürfe im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) vor. In der zugehörigen Beschlussvorlage heißt es, dass es opportun sei mit der Platzgestaltung zügig voranzuschreiten, da das Rathausumfeld in das Stadtsanierungsgebiet „Sängerstraße/Am Brestenberg“ aufgenommen wurde, womit Fördermittel für den Umbau zur Verfügung stehen. Das Sanierungsgebiet sei bis 30. April 2026 bewilligt, eine Verlängerung bis 30. April 2027 sei beantragt.