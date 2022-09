1 Der Parkcharakter des Friedhofes soll erhalten bleiben. Foto: Schwind

Die jungen Säuleneichen machen Holzhausens Ortsvorsteher Armin Hipp Sorgen. Sie wurden durch die Trockenheit in Mitleidenschaft gezogen.















Link kopiert

Sulz-Holzhausen - In der jüngsten Holzhauser Ortschaftsratssitzung waren die beiden WC-Häuschen hinter dem Feuerwehrmagazin Thema. Die Feuerwehr möchte diese entfernen lassen, um einen Sitzplatz einzurichten. Da die Häuschen einst vor der Vereinsgemeinschaft gekauft wurden, sollen nun alle Holzhauser Vereine angeschrieben werden, ob ein Verein Verwendung dafür findet.

Aus Verkehrssicherheitsgründen wurde der Nussbaum in der Ortsmitte und die Linde an der Kreuzung Linden- und Holzhauser Hauptstraße von einer Fachfirma zurückgeschnitten. Der Ahornbaum beim alten Friedhof soll in Kürze folgen.

Säuleneichen sind angeschlagen

Durch die langanhaltende Trockenheit sind die noch jungen Säuleneichen an der Kreisstraße 5509 kurz vor Holzhausen arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Exemplar wird vermutlich kaputtgehen und drei weitere seien sehr angeschlagen. Ortsvorsteher Armin Hipp konnte trotz allgemeinem, vom Landratsamt verfügtem striktem Wasserentnahmeverbots eine Sondergenehmigung erwirken, um Wasser von der Pfingstbrunnenquelle zum Gießen der Bäume zu entnehmen. Diese Gießmaßnahmen wurden vom Jugendclub ausgeführt, welcher auch künftige Gießeinsätze vornehmen wird.

Tempo-70-Schilder versetzt

Bei einer kürzlich stattgefundenen Verkehrsschau beanstandete die Polizeidirektion Konstanz die große Entfernung der beiden Tempo-70-Schilder entlang der Kreisstraße 5509 zu einander. Dadurch werde die Geschwindigkeitsreduzierung nicht mehr wahrgenommen und es werde automatisch schneller gefahren. Die Schilder wurden bereits versetzt.

Der Leiter der Sulzer Stadtgärtnerei Steffen Heckele wurde beauftragt, mit dem Fronmeister eine Liste zu erstellen, was alles gemacht werden müsse, um den Parkcharakter des Holzhauser Friedhofes zu erhalten. Bei einem Arbeitsdienst im Oktober sollen die Punkte von den Bürgern abgearbeitet werden.

Bauhof soll sich um den Grill kümmern

Der neue Grill für den Rastplatz "Pfingstbrunnen" ist fertig gebaut und lagert im Holzhauser Farrenstall. Für den Ortschaftsrat ist es allerdings nicht möglich, den neuen Grill in diesem Jahr aufzubauen. Deshalb möchte Ortsvorsteher Hipp, da man auch schweres Werkzeug und Gerätschaft benötige, die Arbeit dem Sulzer Bauhof überlassen. Allerdings geht der Ortschaftsrat in Vorleistung und baut den alten Grill ab.