Bäume im Überblick: So schön sind die Maibäume in den Balinger Ortsteilen

So schön sind die Maibäume in den Balinger Ortsteilen

12 Das Maibaumstellen hat auch in Balingen Tradition. Foto: Jens Büttner/dpa

Elf Balinger Ortsteile haben traditionell einen festlichen Maibaum aufgestellt. Wir haben alle fotografiert und zur Ansicht aufbereitet. Viel Spaß beim Durchklicken.









Die Mainacht ist eine ganz besondere Nacht im Jahr. In der Walpurigsnacht sollen sich die Hexen treffen und ums Feuer tanzen. Diese wurden vergangene Woche in den Balinger Ortsteilen nicht gesichtet, wohl aber wurde an einer anderen 1. Mai-Tradition festgehalten – dem Maibaumstellen. Wir haben die Maibäume aus Frommern, Weilstetten und Co. abgelichtet.