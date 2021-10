4 Die Bürgerinitiative Hau und Holzwiese Ahldorf hat bereits eine Winterlinde gesetzt. Foto: BI

Blühende Erinnerung an Walter Trefz, Original vom Kniebis und Mitbegründer der Umweltschutzbewegung in Baden-Württemberg: An sechs Orten im Landkreis Freudenstadt wurden Bäume zu seinem Gedenken gepflanzt.

(vr). Walter Trefz – Bürgerrechter, Kommunalpolitiker, Umweltschützer und ehemaliger Förster – wäre an diesem Freitag, 8. Oktober, 83 Jahre alt geworden. Er starb am 29. Juli bei einer Autofahrt auf der B 28. Eine Reihe von Organisationen, denen Trefz verbunden war, pflanzen oder haben bereits einen Baum für ihn gepflanzt. Die Idee dazu stammt von der Horber Bürgerinitiative "Hau und Holzwiese in Ahldorf".

n Die "Bürgeraktion Freudenstadt" hat beschlossen, am "Moorbädle" auf dem Kniebis, einem Lieblingsort von Trefz, einen Gedenkbaum zu pflanzen und eine Sitzbank aufzustellen. "Walter Trefz war Teil und Herz der ›Bürgeraktion‹ fast von ihrem Beginn an und über viele Jahrzehnte", so die Fraktion. Da die ausgewählte Stieleiche erst im späteren Herbst umgepflanzt werden kann, soll die Aktion Ende Oktober stattfinden.

n Die Fraktion von Grünen und "Frauenliste" im Regionalverband will ihren Gedenkbaum im November pflanzen. "Zusammenhänge erkennen und die (Um-)Welt verstehen, das war ein dauerhaftes Anliegen von Walter Trefz", so die Fraktion. Gesetzt werden soll der Erinnerungsbaum auf dem Gelände von Araneus – Verein für Umweltbildung und Naturerfahrung in der Oder bei Ötisheim. Den Verein gibt es seit 1994. Zweck sind Aktivitäten im Bereich Umweltbildung, Naturerfahrung, Naturschutz und regionale Bildung überwiegend für junge Menschen.

n "Walter Trefz, ein Freund, Förster, Umweltaktivist und Kommunalpolitiker, Vordenker, Mahner, Überzeugungstäter, geradlinig, unbeugsam, herzensgut – immer mit hohem Respekt gegenüber allen Menschen. Auch und vor allem denen gegenüber, welche ihn nicht verstanden haben oder verstehen wollten. Er hatte die Fähigkeit, die Komplexität von Natur, Umwelt und Mensch sowie deren unterschiedlichsten Bedürfnisse zu erkennen und darzustellen", schreibt die "Frauenliste" im Kreistag Freudenstadt. Trefz habe sich "saumäßig" darüber gefreut, dass sich die "Frauen in den Kreistag" gegründet haben. Trefz habe sie als Kreis- und Regionalrat "tatkräftig unterstützt".

n Auch der Nabu Horb kündigt an, zum Gedenken an Walter Trefz eine schon größere Eiche auf dem Ihlinger Berg zu pflanzen. Der Termin sei noch offen.

n Der Vorstand des Kreisverbands der Grünen erklärt, er freue sich, dass das Baubetriebsamt eine Eiche für Walter Trefz auf dem Kienberg pflanzen will". Eine Feier soll im Laufe des Oktobers stattfinden.

n Die Bürgerinitiative "Hau und Holzwiese Ahldorf" schreibt: "Walter Trefz war nicht nur ein großer Kompetenzträger in Sachen Wald, er war ein Freund des Waldes, der sich unentwegt für diesen eingesetzt hat. Er war von Anbeginn an ein großer Unterstützer unserer Bürgerinitiative und ein eben so großer Motivator." Bei vielen Waldbegehungen der Initiative habe er den Teilnehmern unermüdlich vom "Schatz des Waldes" erzählt. Der Initiative habe er "Mut und Kraft" gegeben und mit seinem Humor "die Herzen erobert". Im Gedenken an "unseren Freund Walter" habe das Organisationsteam der BI im Beisein seiner Lebensgefährtin Helga Pfau und deren Tochter eine Winterlinde an der Ahldorfer Grillhütte gepflanzt. Die bereits angefertigte Gedenktafel wird noch angebracht.