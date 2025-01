1 Das Untere Ledereck soll schon bald anders aussehen. Foto: Klormann

Der große Platz vor dem Calwer Kaufland soll noch in diesem Jahr verschönert werden – mit Bänken, Bäumen und weiteren Pflanzen. Grüne Inseln für das Untere Ledereck, wenn man so will. Die Arbeiten könnten schon bald beginnen.









Link kopiert



Das Untere Ledereck in Calw ist ein zentraler Platz des Lebens in der Stadt. Hier herrscht oft viel Betrieb; zahlreiche Menschen sind unterwegs, Einkaufsmöglichkeiten säumen das Areal. Was mehr sein dürfte, sind Aufenthaltsmöglichkeiten.