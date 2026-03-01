Bäschili Glöckli ziehen Bilanz: Hondinger Narren haben keine Nachwuchssorgen

Die Bäschili Glöckli planen 2028 ein Jubiläumswochenende zum 33-Jährigen. Auch ein neuer Häsnäher wurde gefunden.

Zur Generalversammlung der Hondinger Narrenzunft Bäschili Glöckli am Samstagabend begrüßte der Vorsitzende Andreas Fetscher die anwesenden Mitglieder. Anschließend warf Schriftführer Reinhard Gehringer einen Blick auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Zudem präsentierte er die stolze Zahl von 37 Mitgliedern, die unter 18 Jahre alt sind und damit den Nachwuchs für die nächsten Jahre sichern.

Auch Andreas Fetscher zeigte sich sehr erfreut darüber, dass an allen Veranstaltungen immer viele Bäschili Glöckli anwesend waren, was insbesondere bei den Umzügen ein schönes Bild abgab.

Finanzen Kassierer Kevin Speicher konnte das Jahr durch den gut besuchten Programmabend mit einem Plus in der Kasse abschließen.

Wahlen Axel Fluck vom Ortschaftsrat dankte den Mitgliedern für ihren ganzjährigen Einsatz im Dorf und führte die Wahlen durch. Dabei wurden der Kassierer Kevin Speicher, Schriftführer Reinhard Gehringer und die zwei Kassenprüferinnen Monika Biehler und Agnes Süß wiedergewählt. Ebenso wurden Patricia Meilhammer, Marvin Bogenschütz und Corinna Baur als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Mareike Süß verlässt das Vorstandsteam. Für sie wurde Elena Gehringer als neue Beisitzerin gewählt.

Neuer Häsnäher gefunden

Ausblick Zum Abschluss der Versammlung gab Andreas Fetscher einen Ausblick auf Anstehendes. Unter anderem hat der Verein mit Matthias Burkhart jemanden gefunden, der zukünftig das neue Häs nähen wird. Außerdem ist im Juni ein Vereinsausflug geplant. Auch der Hondinger Herbst soll im Oktober wieder stattfinden, bevor es für die Narren dann in einem Jahr wieder auf die Fasnetumzüge geht.

Mitgliedsbeitrag Das Vorstandsteam schlug eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags vor, die von den Anwesenden einstimmig beschlossen wurde. Begründet wurde die Erhöhung mit den gestiegenen Buskosten und den neuen Investitionen in Stoffe und Masken für das Häs. Mit Blick auf ihr 33-jähriges Jubiläum planen die Bäschili Glöckli vom 4. bis 6. Februar 2028 ein Jubiläumswochenende.