Bäschili Glöckli ziehen Bilanz: Hondinger Narren haben keine Nachwuchssorgen

Die Bäschili Glöckli planen 2028 ein Jubiläumswochenende zum 33-Jährigen. Auch ein neuer Häsnäher wurde gefunden.
Zur Generalversammlung der Hondinger Narrenzunft Bäschili Glöckli am Samstagabend begrüßte der Vorsitzende Andreas Fetscher die anwesenden Mitglieder. Anschließend warf Schriftführer Reinhard Gehringer einen Blick auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Zudem präsentierte er die stolze Zahl von 37 Mitgliedern, die unter 18 Jahre alt sind und damit den Nachwuchs für die nächsten Jahre sichern.