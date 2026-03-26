Bärlauchsaison rund um VS: Der grüne Frühlingsbote ist zurück

Die Bärlauchsaison leitet den Frühlingsanfang ein. In der Küche ist das Kraut vielseitig einsetzbar – neben dem klassischen Pesto gibt es noch viele weitere Zubereitungsmöglichkeiten.

Einige Wald-Liebhaber dürfen sich auch dieses Jahr auf einen Waldspaziergang freuen, umgeben von leuchtend grünem Bärlauch, der ihre Nasen mit einem unverwechselbaren Knoblauchduft verwöhnt. Der Frühlingsbote Bärlauch lässt im Jahr 2026 nicht lange auf sich warten. Und er schmückt die Wälder des Schwarzwald-Baar-Kreis mit seinen strahlend weißen Blüten und den oval-förmigen grünen Blättern.

In der Wutachschlucht, in Blumberg und in Donaueschingen ist man auf der Suche nach Bärlauch im Schwarzwald-Baar-Kreis genau am richtigen Ort. Besonders gut wächst das Kraut in lichtdurchfluteten und feuchten Gebieten.

Bekannt ist der Bärlauch für seine zahlreichen Pesto-Rezepte, doch eigentlich kann man mit dieser unscheinbaren Pflanze viele weitere Rezepte auf den Teller zaubern – wie zum Beispiel einen einen schnellen und einfachen Brotaufstrich, Bärlauchknödel oder Bärlauchsuppe.

Der Bärlauch dient jedoch nicht nur als Geschmacksträger in der Küche, er wertet auch die diversen Köstlichkeiten mit seinen Nährstoffen auf, wie zum Beispiel mit Vitamin C, Eisen, Kalium und Magnesium. Der Verzehr von Bärlauch wirkt darüber hinaus auch entzündungshemmend, verdauungsfördernd, stärkt das Immunsystem und reguliert den Blutdruck. Außerdem fördert er die Herz-Kreislaufgesundheit.

Begrenzte Erntemenge

Aber: Bei der Menge Bärlauch, die man pflückt, ist Vorsicht geboten. Tatsächlich sollte man nämlich nicht zu viel davon ernten. Laut Bundesnaturschutzgesetz steht jeder Person nicht mehr als eine haushaltsübliche Menge für den persönlichen Bedarf zu. Dieser persönliche Bedarf wird als Handstrauß pro Person gemessen, das entspricht der Menge, die zwischen Daumen und Zeigefinger passt. Der Grund für die begrenzte Erntemenge ist die bestehende Gefahr, dass wenn man zu viel Bärlauch erntet, der Gesamtbestand des Krauts auf Dauer schrumpfen könnte.

Die perfekte Zeit für eine erfolgreiche Bärlauchernte liegt zwischen Mitte März und Anfang Mai.

Vergiftung durch Verwechslungsgefahr

Im Schwenninger Supermarkt Culinara wird das Kraut nur zu diesen besagten saisonalen Zeiten angeboten. Der Bärlauch wird jeden Tag frisch geliefert und stammt aus lokalem Umfeld. Laut Culinara ist eine „kühle und feuchte“ Umgebung für die optimale Lagerung von Bärlauch erforderlich.

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Nicht zu verwechseln ist der Bärlauch mit dem giftigen Maiglöckchen, welches dem Bärlauch optisch sehr ähnelt. Mit dem einzigartigen Knoblauch-Duft hebt sich der Bärlauch allerdings von den anderen Pflanzen ab. Ein sicherer Anhaltspunkt, um zu erkennen, ob es sich um die Bärlauch-Pflanze handelt oder nicht, sind die Blätter: Die Blätter des Bärlauchs sind im Gegensatz zum Maiglöckchen an der Unterseite matt. Der Bärlauchstängel ist außerdem nicht rund, sondern dreikantig, was man spürt, wenn man ihn zwischen den Fingern rollt.

Bärlauch ist also weit mehr als eine Pflanze: Sie verbindet Gesundheit, Natur und Geschmackserlebnis. Wer zum Sammeln an den richtigen Orten im Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs ist, darf sich ein Stück gesunden und leckeren Frühling auf den Teller holen.

Rezept für einen Bärlauch-Brotaufstrich

Zutaten

Für den Brotaufstrich werden folgende Zutaten benötigt: 50 Gramm Bärlauch, eine Zitrone, 20 Gramm Olivenöl, 150 Gramm Frischkäse Natur, 100 Gramm Speisequark (Magerstufe), eine Prise Salz und eine Prise gemahlenen, schwarzen Pfeffer.

Zubereitung

1. Bärlauch, ausgepressten Zitronensaft und Olivenöl im Mixer zwei mal fünf Sekunden lang auf hoher Stufe mixen.