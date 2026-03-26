Bärlauchsaison rund um VS: Der grüne Frühlingsbote ist zurück

Die Bärlauchsaison leitet den Frühlingsanfang ein. In der Küche ist das Kraut vielseitig einsetzbar – neben dem klassischen Pesto gibt es noch viele weitere Zubereitungsmöglichkeiten.
Einige Wald-Liebhaber dürfen sich auch dieses Jahr auf einen Waldspaziergang freuen, umgeben von leuchtend grünem Bärlauch, der ihre Nasen mit einem unverwechselbaren Knoblauchduft verwöhnt. Der Frühlingsbote Bärlauch lässt im Jahr 2026 nicht lange auf sich warten. Und er schmückt die Wälder des Schwarzwald-Baar-Kreis mit seinen strahlend weißen Blüten und den oval-förmigen grünen Blättern.