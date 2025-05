Alte Fahrzeuge und leckeres Essen werden in Aistaig wieder zum Erfolgsrezept.

Die Gäste wurden nicht müde, die Speisen der Narrenzunft, die mit dem schmackhaften Wildgemüse angereichert waren zu genießen.

Rund um den Flößerbrunnen hatten die Narren, zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern, alles für die Besucher hergerichtet, so dass bereits zum Handwerkervesper am Freitagabend zahlreiche hungrige Besucher begrüßet werden konnten. Sie alle waren gekommen, um sich mit Speis und Trank verwöhnen zu lassen und einen geselligen Abend mit Musik von Stefan & Friends im Zelt zu verbringen.

Lesen Sie auch

Blasmusik und Süßes

„Beats, Bärlauch und Fußball“ waren am Samstagabend angesagt. Matze und Fabi rockten das Zelt, in der Küche herrschte Hochbetrieb, um die Gäste mit Bärlauchspezialitäten zu versorgen und auch die Fußballfans kamen nicht zu kurz. Sie konnten den Pokalsieg des VfB Stuttgart live im Festzelt miterleben und auch gebührend feiern.

Der obligatorische Frühschoppen am Sonntag wurde vom Musikverein unter der Leitung von Thilo Leicht beschwingt begleitet. Bei zünftiger Blasmusik herrschte so bis zum Mittagessen allerbeste Stimmung. Kaffee und Kuchen servierte die Narrenzunft am Nachmittag und die süßen Köstlichkeiten fanden reißenden Absatz.

Oldtimer und Kinderprogramm

Ein kleiner Wermutstropfen trübte etwas das überaus gelungene Bärlauchfest der Narrenzunft. Die Zahl der Teilnehmer am Oldtimertreffen hätte etwas größer sein dürfen. Die Besucher bewunderten die präsentierten Raritäten an Traktoren, Personenkraftwagen, Zweirädern und Lastwagen, die trotz ihres Alters in hellem Glanz erstrahlten und die Herzen der Oldtimerliebhaber höherschlagen ließen.

Unsere Empfehlung für Sie Maifest in Vöhringen Oldtimer sind klarer Publikumsmagnet Rund 300 alte Fahrzeuge machen das Maifest des MV Vöhringen bei sommerlicher Atmosphäre an der Tonauhalle zum beliebten Treffpunkt für Groß und Klein. Und zu jedem hat Moderator Volker Vosseler etwas Besonderes zu erzählen.

Mit einem Kinderprogramm hatte man auch für die kleinen Besucher allerlei Kurzweil parat, die sich sichtlich wohl fühlten. Gegen Abend verflüchtigte sich der Bärlauchduft, aber Veranstalter und Besucher waren sich einig, dass es im kommenden Jahr erneut „BBB“ Bärlauch, Beat und Blasmusik sowie allerbeste Laune geben werde.