3 Zahlreiche Besucher lassen sich die Spezialitäten aus der Narrenzunftküche schmecken. Foto: Wagner

Das Bärlauchfest in der Ortsmitte Aistaigs lockte wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern an. Mit Spezialitäten aus der Küche, Musik und Klassikern auf Rädern sprach das Fest alle Sinne an.















Link kopiert

Oberndorf-Aistaig - Nach zwei Jahren Pause hatte die Narrenzunft Aistaig am vergangenen Wochenende wieder zu ihrem Bärlauchfest rund um den Flößerbrunnen eingeladen. Die zahlreichen Gäste bewiesen erneut, wie bekannt und beliebt dieses Event auch über die Grenzen des Orts hinaus ist.

Fest für Leib und Seele

Es war ein Fest für Leib und Seele unter dem Logo der 1250-Jahr-Feier Aistaigs. Neben den Köstlichkeiten auf der Speise- und Getränkekarte war das Fest vor allem ein Ereignis, das viele Menschen nutzten, um nach langer Pause wieder zusammenzusitzen und sich mit Freunden und Bekannten zwanglos auszutauschen.

Die Aistaiger Narren hatten wieder bestens vorgesorgt, um ihren Gästen schöne und unterhaltsame Stunden zu bescheren und so zog drei Tage lang der Duft von Bärlauch um die Häuser in der Ortsmitte. Speisen mit und ohne Bärlauch sorgten für kulinarische Genüsse und Sitzplätze im gemütlichen Zelt oder davor animierten zum Gespräch mit den Tischnachbarn.

Musikalisches Programm

Bereits am Freitagabend beim Handwerkervesper zog es die Menschen in die Ortsmitte und Grill, Pfanne und Zapfhahn waren im Dauereinsatz. Auch am Samstag beim Heimatabend wurden die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer der Narrenzunft nicht müde ihre Gäste zu bewirten. "Stefan & Friends" lieferten dazu stimmungsvolle Musik und so gab es überall zufriedene Gesichter.

Bei herrlichem Frühsommerwetter nutzten die Besucher den Sonntagmorgen, um beim Frühschoppen endlich wieder den Klängen des Aistaiger Musikvereins lauschen zu können, aber auch um beim Mittagessen die Bärlauchspezialitäten aus der Narrenzunftküche genießen zu können.

Oldtimer strahlen um die Wette

Hier und auch am Nachmittag, bei Kaffee und Kuchen, ergab sich immer wieder die Gelegenheit durch den Ort zu schlendern, um die zahlreichen ausgestellten Old- und Youngtimer zu bewundern. Historische Traktoren, Autos, Motorräder und Feuerwehrautos hatten sich herausgeputzt und strahlten mit der Sonne um die Wette.