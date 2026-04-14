Bärlauch im Kreis Calw: Was beim Sammeln der leckeren Pflanze zu beachten ist

Bärlauch hat wieder Saison. Die aromatische Pflanze lässt sich auch im Kreis Calw an einigen Stellen sammeln. Was dabei zu beachten ist – und was die Gastronomie mit ihm zubereitet.
Es gibt an einigen Stellen im Kreis Calw Bärlauch, aber ehrlicherweise nicht in den Ansammlungen wie andernorts. So wäre Kräuterpädagogin Martina Bitzer aus Nagold für das Treffen eher Richtung Herrenberg gefahren. Doch auch auf Haiterbacher Gemarkung kann sie zielsicher zu Allium ursinum, so der lateinische Name, führen.