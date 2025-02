Bärenpark im Schwarzwald: Wetter mies, Gehege teurer – Ankunft von „Problembärin“ Gaia dauert

1 Die Bärin Gaia soll im Bärenpark eine neue Heimat finden. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Warten und kein Ende – bis Bärin Gaia in den Bärenpark im Schwarzwald einzieht, wird es noch dauern. Und auch die Kosten für das Gehege steigen.









Link kopiert



Die Ankunft der Bärin Gaia, die eigentlich in den nächsten Wochen in den Alternativen Wolf- und Bärenpark im Schwarzwald einziehen sollte, verzögert sich bis mindestens April oder gar Mai. Das schlechte Wetter mit Regen und Frost erschwere die Arbeiten an dem Hochsicherheitsgehege, das für das Tier errichtete werde, wie ein Sprecher des Parks sagte. Auch werde das Gehege teurer als geplant - um wie viel wollte der Sprecher nicht sagen.