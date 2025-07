Bärenfelsschule Grenzach: Baustelle sorgt für Frust

1 Ein Teil des Schulhofs der Bärenfelsschule ist der Baustelle für die Neue Mitte Grenzach zum Opfer gefallen. Foto: Tim Nagengast Für den Bau der Neuen Mitte Grenzach schrumpft das Gelände der Bärenfelsschule. Die Verkleinerung liegt aber im rechtlichen Rahmen.







So vorteilhaft die zentrale Lage der Grenzacher Grundschule auch sein mag, so sehr ist sie aktuell von den Bauarbeiten für Grenzachs künftige Ortsmitte betroffen. Wie SPD-Gemeinderätin Katja Schäfer im Rahmen der jüngsten Ratssitzung bekundete, hätten Eltern von Schule und Bärenfels-Kita sie auf „extreme Staubbelastungen“ angesprochen, unter denen die Kinder leiden würden. Aufgrund der wochenlangen Hitze und Dürre würden die Baumaschinen jede Menge Staub aufwirbeln. Schäfer wollte wissen, ob es – analog zur Praxis an anderen Baustellen – nicht möglich wäre, den Boden und die Fahrwege der Baustellenfahrzeuge regelmäßig anzufeuchten.