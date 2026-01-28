„Bären“ in Schramberg: Zwischen Neustart und warten aufs Gutachten

Mit dem Bären Ristorante startet ein neues Gastronomieangebot im Untergeschoss. Parallel dazu prüft ein Statiker mögliche bauliche Mängel im Hotelbereich des Gebäudes.
Der Schilderwechsel an der Fassade kündigt es bereits an: Im Untergeschoss des Bären-Komplexes tut sich etwas. Die Eröffnung des Bären Ristorante mit italienischer Küche steht kurz bevor – am Sonntag, 1. Februar, soll es losgehen. Unter der Leitung von Maurizio Palmisciano sind klassische italienische Spezialitäten geplant, von Pasta und Pizza bis hin zu Fleisch- und Fischgerichten. Dienstag ist Ruhetag.