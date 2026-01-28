„Bären“ in Schramberg: Zwischen Neustart und warten aufs Gutachten

Der Schilderwechsel an der Fassade kündigt es bereits an: Im Untergeschoss des Bären-Komplexes tut sich etwas. Die Eröffnung des Bären Ristorante mit italienischer Küche steht kurz bevor – am Sonntag, 1. Februar, soll es losgehen. Unter der Leitung von Maurizio Palmisciano sind klassische italienische Spezialitäten geplant, von Pasta und Pizza bis hin zu Fleisch- und Fischgerichten. Dienstag ist Ruhetag.

Vor-Ort-Termin mit Stadtverwaltung Weniger transparent ist die Situation in den oberen Stockwerken, in denen das Hotel untergebracht ist. Wie die Stadtverwaltung nun auf Anfrage bestätigt, fand am 14. Januar ein Vor-Ort-Termin mit der städtischen Baurechtsbehörde, dem Eigentümer des Komplex Bären (SRG Immobilien, Bad Wurzach) sowie einem Statiker statt. Nach Informationen unserer Zeitung ging es dabei um bauliche Mängel, die den Betrieb zumindest einschränken könnten (wir berichteten).

Sanierungsstau oder mehr?

Von den insgesamt 22 Zimmern waren zuletzt acht aufgrund von Mängeln nicht mehr in der Vermietung. Augenzeugen berichten von einer „gebrochenen Wand“ und „Senkungen“ im Boden-, beziehungsweise Deckenbereich. Ob es sich hierbei um einen Sanierungsstau oder größere Probleme in der Statik handelt, soll das Gutachten zeigen.

„Solange der Abschlussbericht des Statikers noch nicht vorliegt, können wir keine offizielle Aussage zu den Ergebnissen der Begehung treffen. Sobald der Bericht vorliegt – voraussichtlich in etwa drei Wochen – können wir genauere Informationen geben“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Zimmerbuchungen für die Fasnetszeit

Die beschriebenen Risse in Decken, beziehungsweise Böden, sind übrigens nicht neu. Bereits 2024 waren diese bei einer Begehung Thema. Dies geht aus Unterlagen hervor, die unserer Zeitung vorliegen und belegen, dass die Stadtverwaltung schon damals in Kenntnis gesetzt worden war.

Auf einschlägigen Buchungsplattformen sind derzeit keine Hotelzimmer im Bären verfügbar. Die Internetseite www.hotel-baeren-schramberg.de der früheren Pächterin ist abgeschaltet. Über den Buchungsservice der Schwarzwald Tourismus GmbH erhalten Interessierte eine Handynummer, über die Reservierungen möglich sein sollen. Auf Anfrage teilt SRG Immobilien unserer Redaktion mit, dass über die Fasnetszeit Hotelzimmer buchbar seien, auch wenn das Gutachten noch aussteht.