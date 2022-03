Auch Park in Bad Rippoldsau-Schapbach bietet Platz an

2 Beim Ausladen der Tiere in Worbis. Foto: Nonnenmacher

Zwei einjährige Braunbären und eine Kragenbärin wurden aus der Ukraine gerettet. Das Einsatzteam der Stiftung für Bären ist nach einer nervenaufreibenden Aktion in Thüringen angekommen. Der Alternative Bärenpark Worbis wird vorerst das neue Zuhause der Tiere.















Link kopiert

Bad Rippoldsau-Schapbach/Worbis - Die Stiftung für Bären, die neben dem Bärenpark Worbis auch den Wolf- und Bärenpark in Bad-Rippoldsau-Schapbach betreibt, informiert in einer Mitteilung über den aufreibenden Einsatz zur Rettung der Tiere.

Einsatz hat sich gelohnt

Gegen 17 Uhr trifft ein fünfköpfiges Einsatzteam der Stiftung am 16. März im Alternativen Bärenpark Worbis ein. Eine nervenaufreibende Rettungsaktion aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine, drei Tage im Ungewissen, zwei schlaflose Nächte und über 2000 Kilometer liegen hinter dem Team um Einsatzleiter Bernd Nonnenmacher. Nonnenmacher ist Geschäftsführer der Stiftung für Bären, hat aber zuvor einige Jahre lang den Alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach geleitet.

Die Aktion habe sich gelohnt, heißt es in der Pressemitteilung: Es konnten drei Bären aus der Ukraine gerettet werden. Zwei von ihnen, die einjährigen Braunbären Popeye und Asuka, werden vorerst im Thüringer Tierschutzprojekt der Stiftung bleiben, die Kragenbärin Malvina findet im Tierschutzzentrum Weidefeld des Deutschen Tierschutzbunds ein neues Zuhause.

Hätte es sich um einen weiteren Braunbären gehandelt, wäre er in den Schwarzwald gekommen, so Nonnenmacher. Das Angebot, ein Tier im Schwarzwald aufzunehmen, bestehe weiterhin.

Die Aktion ist laut der Mitteilung eine Zusammenarbeit der Stiftung für Bären, "White Rocks Shelter", "Bears in Mind Netherlands", "Vier Pfoten", des Deutschen Tierschutzbunds und der polnischen Koordinatorin Agnieszka Sergiel.

Refugium überfüllt

Am Mittwoch, 9. März, erhält die Stiftung für Bären einen Hilferuf aus der Ukraine: Zahlreiche Einrichtungen, in denen Wildtiere leben, darunter auch Tiger, Elefanten, Löwen und Bären, fallen der russischen Armee zum Opfer. Auch das Tierschutzprojekt White Rock Shelter, gut 40 Autominuten von Kiew entfernt, muss evakuiert werden. Es geht um Leben und Tod. Zunächst werden die Bären zur Bears Sanctuary Domazhyr gebracht, einem Bärenrefugium der "Vier Pfoten" in der Ukraine nahe der EU-Grenze zu Polen. Doch die Einrichtung ist mit den weiteren Tieren von "White Rocks Shelter" überfüllt, hier können die Tiere nicht bleiben.

Es kommt, so heißt es in der Mitteilung weiter, zu einer "sagenhaften Zusammenarbeit auf internationaler Ebene". Hand in Hand organisieren Tierschutzorganisationen einen Transport aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland. Der Plan: Die Tiere werden von den ukrainischen Tierschützern an die Grenze gebracht und im Niemandsland zwischen Polen und der Ukraine übernommen.

Montag, 14. März: Ein fünfköpfiges Team um Einsatzleiter Bernd Nonnenmacher bricht um 7 Uhr im Alternativen Bärenpark Worbis auf Richtung Ukraine. Das Ziel ist klar, die Reise ungewiss.

Lage spitzt sich zu

Tatsächlich spitzt sich die Lage kurz vor der Abreise zu. Ein Luftangriff auf einen nahegelegenen Militärstützpunkt findet statt. Eine Übernahme im Niemandsland zwischen den Grenzen wie geplant ist nicht möglich. Kurzerhand entscheidet sich die Stiftung dafür, die Tiere direkt aus dem Kriegsgebiet abzuholen. Das Team teilt sich auf. Während die Leiterin des Alternativen Bärenparks Worbis, Sabrina Schröder, mit ihren Kollegen Heike Lindemann und Christopher Schmidt ihr Lager nahe an der Grenze aufbaut, brechen Bernd Nonnenmacher und Rüdiger Schmiedel auf ins Kriegsgebiet. Vor ihnen liegt eine surreale Fahrt durch die Region Lwiw. Militär und Milizen sind an jeder Ecke präsent. Doch die Tierschützer haben Glück – es bleibt ruhig. Sie kommen unbeschadet in Domazhyr an und können die Tiere entgegennehmen. Wie die Stiftung weiter berichtet, werden die Helfer auf ihrer Rückreise zurück in die EU Opfer "bürokratischen Wahnsinns" – 13 Stunden vergehen, ehe sie die Grenze passieren können. Erst am Mittwoch gegen 4 Uhr treffen sie wieder auf ihre Kollegen und treten den langen Rückweg an.

Unfassbares Leid

"Mit Schrecken wurden wir Zeuge, welches unfassbare Leid – sowohl bei Tier als auch beim Menschen – dieser schreckliche Krieg verursacht", so Bernd Nonnenmacher. "Aber es ist bemerkenswert, welcher Zusammenhalt in dieser Krise entsteht. Unter Einsatz des eigenen Lebens wird Hilfe geleistet. Was möglich ist, wenn Tierschutzorganisationen Hand in Hand und unter enormem Druck zusammenarbeiten, ist überragend."