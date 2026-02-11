Bärcheappeli aus Hüfingen: Gasthof Frank wird zur Fasnet urige „Appeli-Beiz“

Die Fastnachtsgruppe Bärcheappeli aus Hüfingen nutzt ein ehemaliges Hotel als Fasnetlokal für Gäste und für die eigene Geburtstagsfeier.
Wo einst Hotelgäste logierten, riecht es nun nach frischem Holz und tatkräftiger Arbeit. Die Fastnachtsgruppe Bärcheappeli aus Hüfingen hat in den vergangenen Wochen das ehemalige Hotel Frank in eine urige „Fastnachts-Beiz“ verwandelt, die in den närrischen Tagen zum neuen Anziehungspunkt werden soll. Das schreibt die Gruppe in einer Mitteilung. An insgesamt vier Samstagen investierten die Mitglieder ehrenamtliche Stunden, um die Räume wieder auf Vordermann zu bringen. Mit viel Engagement und Herzblut wurde gehämmert, geputzt und dekoriert, um alles für die große Party vorzubereiten.