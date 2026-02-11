Bärcheappeli aus Hüfingen: Gasthof Frank wird zur Fasnet urige „Appeli-Beiz“

Wo einst Hotelgäste logierten, riecht es nun nach frischem Holz und tatkräftiger Arbeit. Die Fastnachtsgruppe Bärcheappeli aus Hüfingen hat in den vergangenen Wochen das ehemalige Hotel Frank in eine urige „Fastnachts-Beiz“ verwandelt, die in den närrischen Tagen zum neuen Anziehungspunkt werden soll. Das schreibt die Gruppe in einer Mitteilung. An insgesamt vier Samstagen investierten die Mitglieder ehrenamtliche Stunden, um die Räume wieder auf Vordermann zu bringen. Mit viel Engagement und Herzblut wurde gehämmert, geputzt und dekoriert, um alles für die große Party vorzubereiten.

Ein ganz besonderes Flair erwartet die Besucher schon vor der Eingangstür. Um ihrer Sagengestalt, dem Kräuterweiblein „Apollonia“, alle Ehre zu machen, hat die Gruppe den Vorhof kurzerhand in einen kleinen „Bärchewald“ verwandelt. Eigens dafür aus dem Wald geholte Bäume säumen den Weg und schaffen ein einzigartiges Ambiente, das die Gäste direkt in die mystische Welt der Bärcheappeli eintauchen lässt.

Startschuss am Schmotzigen

Der Startschuss für die Öffentlichkeit fällt am Schmutzigen Dunschtig, wenn die Beiz ab 13 Uhr die ersten Gäste einlässt. Bevor die Türen am Sonntag wieder für alle öffnen, gehört der Fasnet-Samstag ganz den Bärcheappeli selbst. In einem festlichen, geschlossenen Rahmen feiert die Gruppe ihr 60-jähriges Bestehen. Dieser Anlass ist ausschließlich den Mitgliedern und ihren Familien vorbehalten, um sechs Jahrzehnte voller Tradition und närrischem Schabernack gebührend zu würdigen.

Doch die Party für alle geht direkt weiter: Am Fasnet-Sunntig ist die Beiz dann wieder ab 17 Uhr geöffnet, und zum großen Finale am Fasnet-Mentig kann ab 15 Uhr gefeiert werden. Grundsätzlich wird es in der „Appeli-Beiz“ laut der Mitteilung Speisen (unter anderem Schnitzel und Pommes) sowie alle Arten von Getränken (auch Bier vom Fass) geben. Die Öffnungszeiten sind: Schmutzige Dunnstig ab 13 Uhr, Fasnet Sunntig ab 17 Uhr und Fasnet-Mentig ab 15 Uhr.