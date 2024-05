Baerbock kündigt Konsequenzen an

1 Außenministerin Annalena Baerbock äußerte sich am Freitag in Adelaide zu dem Hackerangriff auf die SPD im vergangenen Jahr. Foto: dpa/Sina Schuldt

Im Januar vergangenen Jahres griffen Hacker E-Mail-Konten der SPD an. Die Bundesregierung macht jetzt „eindeutig“ Russland dafür verantwortlich - und kündigt Konsequenzen an.









Die Bundesregierung macht eine Einheit des russischen Militärgeheimdienstes GRU für einen Cyber-Angriff auf die SPD Anfang vergangenen Jahres verantwortlich. „Staatliche russische Hacker haben Deutschland im Cyberraum angegriffen“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Freitag während ihres Australien-Besuchs in Adelaide und kündigte Konsequenzen an.