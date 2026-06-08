Bärbel Bas bei Caren Miosga: „Babyboomer sind nicht Schuld, dass sie so viele sind“

Im ARD-Talk ist die Bundesarbeitsministerin gegen Rentenkürzungen und erwartet eine Steuerentlastung von 500 Euro jährlich für untere Einkommen.
Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales sowie SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Bas hat im ARD-Talk mit Caren Miosga am Sonntag eigene Fehler im öffentlichen Erscheinungsbildung der großen Koalition eingeräumt, aber im Allgemeinen ihre Stimme als vehemente Verteidigerin der Arbeitnehmerrechte und der Sorgen der „einfachen Leute“ verteidigt. Bas räumte ein, dass sie mit ihren Positionen oft als „Feindbild“ dargestellt werde und die Angriffe in den Sozialen Netzwerken auch auf ihr Äußeres zielten und sie das „nicht alles weg steckt“. „Aber den Druck muss man aushalten“, sagte die Ministerin. Auch – dass sie als einzige im Kabinett nur über einen Hauptschulabschluss verfügt – nimmt Bas gelassen.