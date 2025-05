Bänke in Neuweiler

1 Diese Bank in Agenbach wird womöglich abgebaut. Foto: Thomas Fritsch Zum Abbau von Sitzbänken im Wald – Grund ist die Verkehrssicherungspflicht – hat unser Leser Eberhard Fiedler aus Wildberg die folgende Meinung.







Aus dem Artikel „Sieben Bänke könnten verschwinden“ lässt sich all das herauslesen, was das Problem unserer heutigen Gesellschaft ist: Niemand will mehr Verantwortung übernehmen, die Lust gegen alles zu klagen fällt leicht – man hat ja eine Rechtsschutzversicherung und zu guter Letzt das „Mäntelchen“ wir können das (den Unterhalt) nicht mehr leisten.