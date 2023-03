1 Die Preise in Schrambergs Bädern steigen geringer, als von der Verwaltung vorgeschlagen. Foto: Stadt Schramberg

Die Alarmstufe des Notfallplans Gas gelte zwar weiterhin, die die Bundesnetzagentur wegen der Energiekrise im vergangenen Jahr ausgerufen hat, doch die Versorgungslage habe sich mittlerweile entspannt, sagt Leiter der Stadtwerke Peter Kälble im Ausschuss Umwelt und Technik. Da einige Badbesucher „die Energiesparmaßnahmen bemängeln und nicht mehr ins Bad kommen“, wie es in seinem Bericht heißt, soll die Absenkung der Wassertemperatur um zwei Grad wieder zurückgenommen und die Dampfgrotte wieder in Betrieb genommen werden. In diesem Punkt waren sich die Stadtverwaltung und alle anwesenden Gemeinderatsmitglieder einig – der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen.

Andere Vorstellungen gab es jedoch um den Vorschlag der Stadtverwaltung zu Erhöhungen der Eintrittspreise, um die steigenden Energiepreise auszugleichen. Kälble sagte, dass „seit 1. Januar 2019 im Hallenbad keine Preise mehr angehoben“ worden sind und und sprach die Verbundkarte von Freibad und Hallenbad an, mit der bis zu 20 Prozent weiterer Nachlass möglich seien. Die 1,8 Millionen Euro, welche die Stadt für das laufende Jahr an Verlust um Bäderbetrieb ausgleichen will, sei zwar gut investiertes Geld, die Stadt müsse aber aufpassen, dass sie finanziell in keine Schieflage komme.

Höherer Abmangel

Beim Vorschlag der Stadt könnten 90 000 Euro Verlust kompensiert werden.

Mehrere Fraktionen hatten gemeinsam einen Gegenvorschlag präsentiert, in dem sie sich für eine geringere Preissteigerung aussprechen – der aber, laut Kälble, nur rund 25 000 Euro Verlust kompensieren könne. Emil Rode von der Freien Liste sagte, der Verwaltungsvorschlag setze die Preise zu hoch an. Die Stadt solle den Bürgern zeigen, dass sie in Fragen des Familienbads „bevölkerungsnah orientiert sind“. Sollten sich jedoch weitere Änderungen auf dem Markt der Energieerzeugung ergeben, seien die Mitglieder der Fraktionen „mit Sicherheit gesprächsbereit“.

Der interfraktionelle Antrag wurde mit neun Stimmen angenommen, Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr enthielt sich. Ab sofort werden die neuen Preise und die Rücknahme der Energiesparmaßnahmen umgesetzt.

Jürgen Kaupp von der CDU merkte zudem an, dass eine Familienjahreskarte lediglich für einen Erwachsenen mit eigenen Kindern angedacht sei und beantragte, dass diese Karte stattdessen zwei Erwachsene einschließe. Auch dieser Vorschlag wurde vom Ausschuss angenommen. Zur Parkplatzsituation am Hallenbad befand Eisenlohr, dass die Schranke offen bleiben solle, bis der Wittumsparkplatz fertig gestellt ist.

Die neuen Eintrittspreise

Hallenbad

Vollpreis: 5,50 Euro (um 50 Cent erhöht)

Freibad

Vollpreis: 4,50 Euro (um 50 Cent erhöht)