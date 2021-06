Bäder in Schwenningen

1 Das Neckarbad ist bis nach den Sommerferien geschlossen. Foto: Schimkat

Es wird ein trockener Sommer, zumindest für Schwenninger Badeliebhaber. Denn das Neckarbad bleibt vorerst geschlossen. Immerhin: Die Schwimm-Förderung läuft nach und nach wieder an.

VS-Schwenningen - Kaum sinken die Inzidenzzahlen in den Keller und die sommerlichen Temperaturen schnellen in die Höhe, gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die guten Nachrichten: Die Freibäder werden geöffnet, auch das eine oder andere Hallenbad oder Therme öffnet und es beginnen wieder Schwimmkurse. Die schlechten Nachrichten: Fast täglich hört und liest man von Badeunfällen – Kinder, Jugendliche und Erwachsene ertrinken in Badeseen oder Flüssen.

