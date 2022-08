1 Wie bereits im Hallenbad beschlossen, sind auch im "Badschnass"-Freibad die Temperaturen zum Energiesparen um zwei Grad Celsius kühler. Foto: Dold

Die Verwaltung hat hinsichtlich der Energie-Krise angekündigt, Einsparpotenziale zu prüfen. Davon auch betroffen: die Bäder. Stadtwerke-Chef Peter Kälble äußert sich zu den aktuellen Überlegungen – und zu einer kleinen Freibad-Panne.















Schramberg - Nanu, was war da denn los? Ein Leser berichtet unserer Redaktion, er sei am Samstag mit seinen Kindern vor verschlossenen Freibad-Türen gestanden. Könnte das etwas mit dem Stromausfall in Tennenbronn vom Wochenende zu tun haben? Letzteren bestätigt Stadtwerke-Chef Peter Kälble: "Am Freitagabend ist um 19.30 Uhr ein Überspannungsableiter in der Nähe der Windkraftanlage Steigers Eck abgebrannt, was dazu führte, dass das Ortsnetz von Tennenbronn rund eine halbe Stunde ohne Strom war. Offensichtlich handelte es sich dabei um Materialverschleiß."