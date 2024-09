Bäder in Rottenburg: Das Freibad schließt doch früher als geplant

1 Das Freibad in Rottenburg ist am 11. September zum letzen Mal in diesem Jahr geöffnet. Foto: Stadtwerke Rottenburg

Noch vor Kurzem gaben die Stadtwerke bekannt, die Freibadsaison um eine Woche bis 15. September zu verlängern. Jetzt nehmen sie die Verlängerung zurück.









Die Stadtwerke Rottenburg teilen mit: „Die Sonne verabschiedet sich schneller als gedacht, und der Regen übernimmt das Zepter. Die Temperaturen rutschen in den einstelligen Bereich. Damit endet die Freibadsaison in Rottenburg früher als geplant – doch keine Sorge, das Hallenbad öffnet dafür früher als vorgesehen seine Türen. Am Mittwoch, 11. September, könnt ihr zum letzten Mal in diesem Jahr ins Freibad springen.“